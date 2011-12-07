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Санкт-Петербург потратил 3,5 млрд рублей на проведение Евро

Это рекордная сумма среди всех городов, проводивших футбольный турнир

Недавно завершившийся главный европейский футбольный турнир не смог порадовать российских болельщиков. Национальная команда России заняла последнее, 4-е место, в группе и не смогла пробиться в плей-офф, пропустив вперед Бельгию и Данию. Вскоре с поста главного тренера сборной ушел Станислав Черчесов.

Тем не менее нашлась категория, в которой нашей стране все-таки удалось занять первую строчку. Санкт-Петербург (единственный российский город, принимавший Евро-2020) потратил на организацию турнира 39,3 млн евро, это в три раза больше, чем идущие следом Лондон (11,6 млн) и Будапешт (11,2 млн).

При этом, если говорить о доходах, то культурной столице удалось «отбить» 25,7 млн, таким образом чистый убыток составляет «скромные» в сравнении с первоначальной цифрой 13,6 млн евро, сообщает championat.com.

КВ
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