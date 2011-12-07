Санкт-Петербург потратил 3,5 млрд рублей на проведение Евро

Недавно завершившийся главный европейский футбольный турнир не смог порадовать российских болельщиков. Национальная команда России заняла последнее, 4-е место, в группе и не смогла пробиться в плей-офф, пропустив вперед Бельгию и Данию. Вскоре с поста главного тренера сборной ушел Станислав Черчесов.

Тем не менее нашлась категория, в которой нашей стране все-таки удалось занять первую строчку. Санкт-Петербург (единственный российский город, принимавший Евро-2020) потратил на организацию турнира 39,3 млн евро, это в три раза больше, чем идущие следом Лондон (11,6 млн) и Будапешт (11,2 млн).

При этом, если говорить о доходах, то культурной столице удалось «отбить» 25,7 млн, таким образом чистый убыток составляет «скромные» в сравнении с первоначальной цифрой 13,6 млн евро, сообщает championat.com.