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«Нефтехимик» уверенно переиграл «Факел»

Команда Кирилла Новикова в фирменном стиле разобралась с одним из лидеров Футбольной национальной лиги.

«Нефтехимик» преодолел сопротивление воронежского «Факела» на домашнем поле в Нижнекамске.

Уверенную победу нижнекамцам принесли голы Шоркина, Денисова и Емельянова. Любопытно отметить, что третий мяч хозяева поля забили, играя в меньшинстве. На 67-й минуте встречи главный арбитр встречи удалил с поля полузащитника «Нефтехимика» Вагиза Галиулина.

В текущем сезоне «Факел» до сих пор не знал горести поражений. Сыграв в первом туре вничью, воронежцы затем одержали пять побед подряд (одну в кубке России).

Другой представитель Татарстана во втором по силе футбольном дивизионе страны также отпраздновал победу. Челнинский «КАМАЗ» отправил три безответных мяча в ворота липецкого «Металлурга». Три очка в копилку команды принес точный удар Гаглоева и дубль Янушковского.

КВ
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