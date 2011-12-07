Уремович закрепился в основе Хорватии

— Для меня это очень важно. Это то, о чем я действительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства, — быть здесь и бороться за свою страну — это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад и показать себя наилучшим образом, — рассказывал защитник пресс-службе «Рубина» до своего дебюта.

Правда, на встречу Лиги наций против Хорватии Карл оказался вне заявки. Отчасти оно и понятно, шведам было не до экспериментов — команда делила с хорватами последнее место группы А3 с нулем очков. Хорватия тоже успела провести контрольный матч и обыграть Швейцарию. Отрадно, что в основе появился другой защитник «Рубина» Филип Уремович и провел на поле час. Против Швеции ему вновь доверили правый фланг обороны, и Филип успел совершить один отбор, выиграть одно верховое единоборство при точности передач в 81%. Хорватия была сильнее Швеции (2:1) и сделала важный задел, чтобы остаться в дивизионе А. Кстати, позажигать в этой встрече успели и другие представители РПЛ: хорват Влашич да швед Берг отличились голами.

Грузия при участии Хвичи Кварацхелии смогла с минимальным счетом одолеть Беларусь в полуфинале отбора на Евро. Теперь для поездки на евротурнир команде нужно выбить в финале Северную Македонию, с которой грузины играют в одной группе Лиги наций. Грузия без участия Хвичи Кварацхелии (главный тренер дал полузащитнику отдохнуть) в ЛН потеряла очки во встрече с Арменией (2:2). Судьбу матча решил пенальти в пользу Армении на последней минуте игрового времени. Благо, что в параллельной встрече Эстония сотворила мини-сенсацию, учинив перестрелку с Северной Македонией (3:3). К 76-й минуте эстонцы вели со счетом 3:1, но до первой официальной победы с ноября 2018 года не дотерпели. Хотя первая ничья с октября прошлого года, да еще и при трех голах за игру — тоже неплохой результат.

И уж совсем не заладился вызов в молодежную сборную России у Ивана Игнатьева. Из плюсов — Россия разгромила сверстников из Эстонии со счетом 4:0. Дублем отстрелялся Федор Чалов, один гол эстонцы забили сами себе, еще один мяч в актив внес Константин Кучаев. Из огромных плюсов — в параллельном матче молодежка Сербии сотворила сенсацию и обыграла Польшу. А это значит, что для прямого выхода на ЧЕ-2021 нашим парням теперь достаточно взять три очка в матче против Латвии. Из минусов: счет в игре Россия — Эстония мог быть еще крупнее, но вышедший на замену Иван Игнатьев не смог реализовать пенальти. Игра форварда за молодежку уже не первый раз становится предметом критики, а посему нападающий может проехать мимо Евро в будущем году.