Александр Якушев введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Торжественная церемония введения в Зал славы по традиции прошла в Торонто. Вместе с Якушевым в Зал славы ввели голкипера Мартина Бродо, форварда Мартена Сен-Луи, а также хоккеистку Джейну Хеффорд. Якушев стал третьим россиянином – после Валерия Харламова и Владислава Третьяка.