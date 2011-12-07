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Александр Якушев введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Александр Якушев введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Торжественная церемония введения в Зал славы по традиции прошла в Торонто. Вместе с Якушевым в Зал славы ввели  голкипера Мартина Бродо, форварда Мартена Сен-Луи, а также хоккеистку Джейну Хеффорд. Якушев стал третьим россиянином – после Валерия Харламова и Владислава Третьяка.
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