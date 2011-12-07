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Тхэквондисты Татарстана завоевали «серебро» и «бронзу» на первенстве Европы

В Варшаве прошли соревнования тхэквондистов в возрасте до 21 года.
Татарстанка Алена Миранюк в весовой категории до 49 кг завоевала серебряную медаль. А в весовой категории до 67 кг бронзовую медаль побелила с соперницей Алтеей Маурин Юлия Миюц из Татарстана.
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