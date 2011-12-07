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Малыхин и Ландер восстановились после травм

Форварды казанского «Ак Барса» Федор Малыхин и Антон Ландер исключены из списка травмированных – так сообщает официальный сайт КХЛ.
В настоящее время игроки вместе с командой проводят учебно-восстановительный сбор в ОАЭ. Контракты у обоих игроков заканчиваются по окончании нынешнего сезона.
КВ
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