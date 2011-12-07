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Рустам Минниханов оценил работу Леонида Слуцкого

Глава Татарстана выразил уверенность, что скоро «Рубин» станет успешным клубом.

Президент РТ Рустам Минниханов оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Специалист сотрудничает с казанским клубом с декабря 2019 года.

«Я доволен тем, как Слуцкий работает в „Рубине“. Он системный, достойный человек. Наверное, сразу все получиться не может, но ничего страшного. Доверие к Слуцкому есть, и я не сомневаюсь, что „Рубин“ скоро снова будет успешным клубом», — заявил Минниханов в беседе с ТАСС.

«Рубин» после девятнадцати туров занимает девятое место в турнирной таблице.

КВ
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