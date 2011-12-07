Рустам Минниханов оценил работу Леонида Слуцкого

Президент РТ Рустам Минниханов оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Специалист сотрудничает с казанским клубом с декабря 2019 года.

«Я доволен тем, как Слуцкий работает в „Рубине“. Он системный, достойный человек. Наверное, сразу все получиться не может, но ничего страшного. Доверие к Слуцкому есть, и я не сомневаюсь, что „Рубин“ скоро снова будет успешным клубом», — заявил Минниханов в беседе с ТАСС.

«Рубин» после девятнадцати туров занимает девятое место в турнирной таблице.