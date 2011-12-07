Татарстанская лыжница финишировала первой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

В ходе второго соревновательного дня третьего этапа Кубка России татарстанская лыжница Алия Иксанова выиграла золотую медаль в гонке классическим стилем на 10 км. У мужчин в десятку вошли два татарстанца: Сергей Ардашев и Андрей Феллер. Днём ранее Сергей Ардашев и Евгений Вахрушев добыли серебро и бронзу в классическом спринте.

Третий этап Кубка России проходит в Кирово-Чепецке. Следующий соревновательный день запланирован на 17 января, сообщает пресс-служба ФЛГБ РТ.