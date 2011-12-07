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«Зенит» одержал 28-ю победу подряд в Лиге европейских чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги европейских чемпионов по волейболу казанский «Зенит» во Франкфурте одержал победу над местным клубом – 3:1 (19:25, 21:25, 23:25, 25:18).
Не полетел с командой Михайлов, игрой руководил Алексей Вербов, а Владимир Алекно сидела на скамейке. Много новичков вышло у казанцев на площадку – так как еще после 4-го тура «Зенит» уже обеспечил себе первое место в группе. Тем не менее, и на этот раз победы была одержана – 28-я подряд по счету в Лиге чемпионов. А в чемпионате России уже 17 февраля «Зенит» примет дома новосибирский «Локомотив».
КВ
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