«Зенит» одержал 28-ю победу подряд в Лиге европейских чемпионов

Не полетел с командой Михайлов, игрой руководил Алексей Вербов, а Владимир Алекно сидела на скамейке. Много новичков вышло у казанцев на площадку – так как еще после 4-го тура «Зенит» уже обеспечил себе первое место в группе. Тем не менее, и на этот раз победы была одержана – 28-я подряд по счету в Лиге чемпионов. А в чемпионате России уже 17 февраля «Зенит» примет дома новосибирский «Локомотив».