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Дмитрий Воронков о критике: Я не читаю комментарии

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (4:1).
— Вся игра была тяжелой, но Адам Рейдеборн выручал. — Заброшенная шайба ваша или Зарипова? — Не моя. Шайба попала в конек, касания клюшкой не было. — О матче в Риге: что говорят тренеры? — Говорят спокойно себя вести, не отвечать на провокации. Ничего сложного нет в том, чтобы себя сдерживать. Сделал определенные выводы после МЧМ. — Как реагируете на критику в социальных сетях? — Я не читаю комментарии, — передает слова Воронкова корреспондент «Казанских ведомостей». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» дома разгромил «Спартак».
КВ
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