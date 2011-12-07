Эмиль Галимов о праздновании гола: Захлестнули эмоции

— Игра шла до забитой шайбы. Хорошо, что реализовали большинство и чаша весов качнулась в нашу пользу, дожали. — Как сложилась игра против брата? — Перебрасывались с ним взглядами. До игры немного поговорили. Было волнительно, давно против него не играл. Родители приехали на игру. — После игры встретитесь с ним? — Да, увидимся. Делать ему замечания не буду. Там тренер все сказал. — Расскажите о праздновании гола… — Родители сидели на трибуне прямо напротив меня. Поэтому захлестнули эмоции. Не хотел никого обидеть, просто завести трибуны, — передает слова Галимова корреспондент «Казанских ведомостей». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» дома разгромил «Спартак».