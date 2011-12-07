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Нижнекамцы рвутся в плей-офф

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» во втором подряд матче дома задорно начали матч с «Адмиралом» из Владивостока.
Нижнекамский «Нефтехимика» встречался с «Адмиралом» из Владивостока и уже в первом периоде забросили две шайбы в ворота соперников. Сначала отличился Ильдар Шиксатдаров, а затем наконец-то отличился Виталий Атюшов — 2:0. Разгром дальневосточной команды продолжился и во втором периоде — Йонас Энлунд и Тимур Шарифзянов отличились — 4:0. Третий период завершился фактически теннисным разгромом — на гол Вихарева хозяева ответили голами Тимура Шарифьянова и Райана Мэрфи — 6:1. Так что по потерянным очкам нижнекамцы уже ворвались в восьмерку лучших на «Востоке». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» дома разгромил «Спартак».
КВ
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