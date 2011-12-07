«Ак Барсу» не хватило эмоций?

...о сезонеГенеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов оценил его как неудовлетворительный: - Мы ждали другого, - заметил функционер. Зинэтула Билялетдинов же счел сезон неплохим, опуская плей-офф:- В целом команда играла ровно. Я не могу сказать, что все плохо. Плей-офф, конечно, был непозитивный, он смазал нашу работу, - подчеркнул специалист. По словам Билялетдинова, сейчас тренерский штаб разбирается в причинах вылета на ранней стадии.- Было допущено много грубых ошибок, после которых пропускали шайбы. Считаю, что та нагрузка, которая легла на Влада [Подъяпольского], была для него необычной. Он серьезный парень, на протяжении сезона показал себя с лучшей стороны, - заявил тренер.Специалист также подчеркнул, что «есть вопросы по игровой дисциплине», в частности, по большому количеству удалений. Тренер опроверг то, что физически команда была готова хуже, чем сезоном ранее.- Были вопросы эмоционального плана: эмоционально мы выглядели не так, как должны были. Этого нам не хватило, - отметил Билялетдинов....о защите- Манухов играл на своем уровне. Даже считаю, мы не правы в том, что давали ему мало играть. Та работа, которая идет с защитниками, очень хорошая, ее достаточно, чтобы не допускать тех ошибок, которые есть. Много индивидуальных ошибок, из-за чего мы пропускаем голы.- Манухов много играл перед плей-офф, но потом его заменил Андрей Педан, который в конце сезона не играл месяц из-за травмы. Почему сделали такой выбор?- В этом плане мы допустили ошибку. Это моя ошибка. Я мало ему доверял, и в общем-то это лично моя ошибка.- Насколько Педан порадовал или разочаровал вас в этом сезоне?- Не удивил ни туда, ни сюда. То, что я от него ожидал и хотел, этого не было, - оценил выступление игрока из АХЛ Билялетдинов....о Гарипове- После первой игры [со СКА] у него было недомогание, - взял слово директор клуба Шамил Хуснутдинов. - Определили причину, провели процедуры. С 30 сентября по декабрь он принимал участие почти во всех играх. Проблема возникла в декабре.После этого мы предприняли попытки решить ее консервативными методами, но они оказались бессильны, пришлось думать об операции. Если бы проблема была весь сезон, то реакция тренерского штаба была незамедлительной.Зинэтула Билялетдинов в свою очередь не увидел какой-то связи между травмой игрока и уходом из клуба тренера вратарей Ари Мойсанена. Он подчеркнул, что в клубе надеялись на восстановление Гарипова, и напомнил, вратарь проводил плей-офф на уколах....о легионерахГлавный тренер команды поделился своим мнением о причинах слабой результативности некоторых легионеров.- У Ландера возникла проблема с коленом, ребята играли с температурой, что повлияло. Не могу сказать, что это основная причина, но было видно, что физически Антон не был в должной форме. Постма играл с температурой, мы даже об этом не знали: он никому не говорил, - сказал Билялетдинов....о ЗариповеКомментируя тот факт, что Данис Зарипов провел за сезон 44 матча, Зинэтула Билялетдинов отметил, что разговор о доверии не должен идти.- В прошлом сезоне ту подготовку, которая была достаточна для плей-офф, он провел. В этом году была полноценная подготовка. Но в тех играх, которые мы считали не для него, старались его не использовать....о зарплатахШамил Хуснутдинов прокомментировал публикации ряда СМИ о зарплатных ведомостях клубов КХЛ, где «Ак Барс» оказался лидером на «Востоке»: - Цифры, которые публиковались, не соответствуют действительности. Ни по нашему клубу, ни по другим.Контракт Зинэтулы Билялетдинова действует до конца апреля. А отвечая на вопрос о наличии сил дальше работать на посту главного тренера команды, специалист парировал:- Сил достаточно.