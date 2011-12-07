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Артур Сагитов не сыграет с «Ростовом»

Игрок получил перелом носа.
Нападающий «Рубина» Артур Сагитов пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом вчера на открытой тренировке заявил главный тренер клуба Курбан Бердыев. Наставник уточнил, что футболист получил перелом носа в ходе тренировочного процесса. Теперь нападающий поедет в Испанию, чтобы сделать специальную маску.
КВ
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