Артур Сагитов не сыграет с «Ростовом»

Нападающий «Рубина» Артур Сагитов пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом вчера на открытой тренировке заявил главный тренер клуба Курбан Бердыев. Наставник уточнил, что футболист получил перелом носа в ходе тренировочного процесса. Теперь нападающий поедет в Испанию, чтобы сделать специальную маску.