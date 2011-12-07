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Татарстанцы завоевали три золотые медали на «Кубке Памяти»

Татарстанцы завоевали три золотые медали на «Кубке Памяти»
В Пензе завершились всероссийские соревнования пор каратэ. Сборная Татарстана завоевала на этих соревнованиях аж 19 медалей, а братья Фатыховы – Нияз, Ильяс и Рустэм – завоевали три золотые медали – такой вот семейный хет-трик.
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