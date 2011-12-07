Ляйсан Насыбуллина заняла 1 место на открытом Всероссийском онлайн турнире по русским шашкам

Кандидат в мастера спорта Ляйсан Насыбуллина заняла 1 место в женском зачете на открытом Всероссийском онлайн турнире по русским шашкам среди мужчин и женщин, который провела Федерация шашек Севастополя. А перворазрядница Эвелина Сулейманова стала «бронзовым» призером этого турнира.

Ляйсан и Эвелина - учащиеся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р. Г. Нежметдинова, их наставник - замечательный тренер Владимир Антонович Храменков.

По информации пресс-службы шахматной школы, в турнире приняли участие шашисты из Крыма, Самарской области, Удмуртии, Нижегородской и Калужской областей, Татарстана и Беларуси.