СМИ узнали, в каких условиях может возобновиться РПЛ

Федеральное министерство спорта направило в российское Правительство «протокол COVID» — документ, разработанный РПЛ и РФС. Он содержит условия и требования по возобновлению матчей, а также медицинские требования к футбольным клубам, пишет издание Baza.

Документ подразумевает, что матчи будут проходить без зрительской аудитории. Всего в чаше стадиона смогут присутствовать 150 человек: по 50 представителей от каждой команды и 50 организаторов.

Стадионы могут поделить на три зоны, перемещаться между ними можно будет по QR-кодам (будут доступны в специальном приложении).

Тренировочный процесс будет поделен на группы: не более 8 человек, игрокам и тренерскому штабу запретят встречаться по неспортивным поводам. При выявлении факта заражения COVID-19 в команде, инфицированного и тех, кто был в контакте, изолируют. Команда же пройдет тестирование на вирус.