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В список лучших игроков прошлого сезона РПЛ попали сразу пять футболистов «Рубина»

Больше всего в списке футболистов «Зенита».

В преддверии старта нового сезона Исполком Российского Футбольного Союза обнародовал список 33 лучших игроков прошедшего чемпионата. 

Наибольшее представительство игроков в финальной редакции «33-х лучших» ожидаемо имеет действующий чемпион России «Зенит» — сразу 12 фамилий. У московских «Локомотива» и «Спартака» — по 5. ЦСКА делегировал в импровизированную «сборную» четверых представителей.

Казанский «Рубин» представлен: вратарем Юрием Дюпиным, защитником Ильей Самошниковым, полузащитниками Денисом Макаровым и Хвичей Кварацхелией, а также сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

КВ
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