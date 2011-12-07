В список лучших игроков прошлого сезона РПЛ попали сразу пять футболистов «Рубина»

В преддверии старта нового сезона Исполком Российского Футбольного Союза обнародовал список 33 лучших игроков прошедшего чемпионата.

Наибольшее представительство игроков в финальной редакции «33-х лучших» ожидаемо имеет действующий чемпион России «Зенит» — сразу 12 фамилий. У московских «Локомотива» и «Спартака» — по 5. ЦСКА делегировал в импровизированную «сборную» четверых представителей.

Казанский «Рубин» представлен: вратарем Юрием Дюпиным, защитником Ильей Самошниковым, полузащитниками Денисом Макаровым и Хвичей Кварацхелией, а также сербским нападающим Джордже Деспотовичем.