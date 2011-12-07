«Рубин» сыграл вничью с «Уралом»

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В матче второго тура РПЛ «Рубин» и «Урал» разошлись вничью — 1:1. На 12-й минуте арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота казанцев за игру рукой Старфельта в пределах штрафной площадки — 11-метровый реализовал Эрик Бикфалви. На 35-й минуте право на исполнение пенальти получил «Рубин» — реализовал удар Иван Игнатьев.
По ходу матча случилось два удаления: Михаил Меркулов получил две жёлтые карточки за полчаса игры, а через 30 минут судья уравнял составы, удалив Романа Емельянова у «Урала».
В активе клубов после двух туров стало по одному очку.