У Ильи Самошникова подозрение на растяжение связок

Агент крайнего защитника казанского Рубина Ильи Самошникова рассказал о повреждении, которое футболист получил в матче с «Уралом» (4:0), пишет Sport24.

«Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом — подозрение на растяжение связок», — сказал агент Евгений Моисеев.

Также он заявил, что перелома у футболиста нет. Вопрос именно по связкам.

Напомним, что защитник двукратных чемпионов России был заменен из-за травмы на 72-й минуте. В этом сезоне Самошников сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

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