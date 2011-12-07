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Казанский «Зенит» начал чемпионат с уверенной  победы над «Югрой-Самотлор»

Волейболисты казанского «Зенита» в стартовом матче очередного чемпионата России по волейболу уверенно переиграли на своей площадке нижневартовскую «Югру-Самотлор» - 3:0 (25:15, 25:21, 25:19).
Отметим, что на матче не было главного тренера Владимира Алекно – он пока не прошел плановое медобследование, но на следующем матче будет обязательно. А по сути, за счет преимущества в мастерстве казанцы провели матч уверенно и добились заслуженной победы.
КВ
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