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Сборная России вышла на первое место в группе в Лиге наций по футболу

Сборная России по футболу вновь порадовала болельщиков - в третьем матче группового этапа Лиги наций обыграла в Сочи сборную Турции – 2:0 (1:0).
Голами у россиян отметились Роман Нойштедтер (20-я минута) и Денис Черышев (78-я минута). Россияне полностью переиграли турков, и имели еще несколько голевых моментов. Теперь в заключительном матче группового турнира для сохранения первого места россиянам необходимо как минимум не проиграть на выезде сборной Швеции.Отметим, что в матче с турками за сборную сыграли игроки «Рубина» Федор Кудряшов и Руслан Камболов.
КВ
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