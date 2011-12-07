Сборная России вышла на первое место в группе в Лиге наций по футболу

Голами у россиян отметились Роман Нойштедтер (20-я минута) и Денис Черышев (78-я минута). Россияне полностью переиграли турков, и имели еще несколько голевых моментов. Теперь в заключительном матче группового турнира для сохранения первого места россиянам необходимо как минимум не проиграть на выезде сборной Швеции.Отметим, что в матче с турками за сборную сыграли игроки «Рубина» Федор Кудряшов и Руслан Камболов.