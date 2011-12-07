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Эдуардо Докампо войдёт в тренерский штаб ФК «Уфа»

В 2019 году он являлся главным тренером «Рубина».

Испанский специалист Эдуардо Докампо войдёт в тренерский штаб ФК «Уфа». Об этом Sport24 сообщил председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

Новым главным тренером уфимцев стал Рашид Рахимов. Помимо Докампо в тренерский штаб войдёт ещё один иностранный специалист — тренер по физподготовке из Германии. Сейчас Докампо улаживает вопросы с получением российской рабочей визы.

Напомним, что в 2019 году испанец являлся главным тренером «Рубина», тогда как основную роль в подготовке команды играл Роман Шаронов.

КВ
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