Испанский специалист Эдуардо Докампо войдёт в тренерский штаб ФК «Уфа». Об этом Sport24 сообщил председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

Новым главным тренером уфимцев стал Рашид Рахимов. Помимо Докампо в тренерский штаб войдёт ещё один иностранный специалист — тренер по физподготовке из Германии. Сейчас Докампо улаживает вопросы с получением российской рабочей визы.

Напомним, что в 2019 году испанец являлся главным тренером «Рубина», тогда как основную роль в подготовке команды играл Роман Шаронов.