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Казанский «Зенит» в Уфе разгромил «Урал»

Волейболисты казанского «Зенит» в матче пропущенного тура чемпионата российской суперлиги в Уфе разгромили «Урал» - 3:0 (25:18, 25:23, 25:20).
Первую партию казанцы выиграли достаточно убедительно, но во второй Владимир Алекно выпустил на роль либеро Алексея Вербова – дело сдвинулось – 3:5 в пользу гостей. Далее игра пошла очко в очко – 7:9.И все же в концовке партии при ошибках Нгапета в атаке и Андерсона на подаче казанцы сет взяли – 25:23 и 2-0. И третий сет был самым напряженным, но и в нем казанцы оказались сильнее – 25:20 и 3-0 по партиям. Кстати сказать, «Зенит» переиграл «Урал» в 23-й раз подряд.
КВ
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