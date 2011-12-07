Ещё один футболист «Рубина» сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Южной Кореи. Всего положительными оказались пробы у четырёх футболистов, помимо Ин Бома у Чо Хен У (клуб «Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хуна («Фрайбург») и Ли Дон Жуна («Пусан Ай Парк»), сообщает Yonhap.

Игроки изолированы от национальной команды и не сыграют в двух контрольных матчах корейцев. Ранее положительный тест на COVID-19 в сборной сдал Хвича Кварацхелия.