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Ещё один футболист «Рубина» сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной

Игрок изолирован от национальной команды.

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Южной Кореи. Всего положительными оказались пробы у четырёх футболистов, помимо Ин Бома у Чо Хен У (клуб «Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хуна («Фрайбург») и Ли Дон Жуна («Пусан Ай Парк»), сообщает Yonhap.

Игроки изолированы от национальной команды и не сыграют в двух контрольных матчах корейцев. Ранее положительный тест на COVID-19 в сборной сдал Хвича Кварацхелия.

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