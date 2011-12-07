Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал розыгрыша Кубка России

Казанский «Зенит» на своей площадке сумел в полуфинале Кубка России переиграть кемеровский «Кузбасс» - 3:1. И благодаря этой победе дружина Владимира Алекно пробилась в финал, в котором сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга. Питерцы обыграли со счетом 3:1 новоуренгойский «Факел».