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Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал розыгрыша Кубка России

Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал розыгрыша Кубка России
Казанский «Зенит» на своей площадке сумел в полуфинале Кубка России переиграть кемеровский «Кузбасс» - 3:1. И благодаря этой победе дружина Владимира Алекно пробилась в финал, в котором сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга. Питерцы обыграли со счетом 3:1 новоуренгойский «Факел».
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