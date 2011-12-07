Динамовцы Казани уступили в Кемерово «Кузбассу»

Весь первый тайм в целом шла равная игра – казанцы разнообразно атаковали, но подводил технический брак. И все же на 20-й минуте после розыгрыша углового Сергей Обухов сумел звабить – 1:1. Увы для гостей, ничейный счет продержался всего минуту – в очередной контратаке Каланчин оформил дубль – 2:1.Казанцы опаснее атаковали, но в завершающей стадии были не точны. А вот игроки «Кузбасса» чаще подавали угловые. Но до перерыва минимальный перевес хозяев сохранился.Второй тайм казанцы начали активнее, и на 51-й минуте заработали право на пенальти. Максим Рязанов с «точки» был безупречен – 2:2. Но вновь ничейный счет долго не продержался.На 58-й минуте хозяева вновь вышли вперед – 3:2. Гости очень старались сравнять счет в третий раз в матче, и вынуждены были оголять тылы. И на 83-й минуте Каланчин оформил хет-трик в матче – 4:2.Отчаянные попытки динамовцев в конце матча ни к чему не привели – счет так и не изменился.