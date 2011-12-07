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В Казани пройдет финальный турнир Кубка России по водному поло

В Казани пройдет финальный турнир Кубка России по водному поло
17-19 января в казанском бассейне «Оргсинтез» пройдет розыгрыш финального турнира розыгрыша Кубка России по водному поло. В турнире примут участие 8 сильнейших клубов России. Казань будут представлять две команды: «Синтез» и «Синтез-УОР».
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