ФК «Нефтехимик» завершил свой последний матч на третьем сборе вничью

Футболисты ФК «Нефтехимик» в своем последнем матче на третьем сборе в Турции встречались со словенским «Копером», и второй раз подряд не сумели удержать победу — 2:2. Хотя к 15-й минуте нижнекамцы вели 2:0 после точных ударов Уридия и Кленкина. Теперь нижнекамцы вернутся на несколько дней домой, а затем вновь отправятся в Турцию — на заключительный сбор. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанский «Рубин» в Турции в контрольном матче разгромил белорусскую «Славию».