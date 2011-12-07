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ФК «Нефтехимик» завершил свой последний матч на третьем сборе вничью

Теперь нижнекамцы вернутся на несколько дней домой, а затем вновь отправятся в Турцию – на заключительный сбор.
Футболисты ФК «Нефтехимик» в своем последнем матче на третьем сборе в Турции встречались со словенским «Копером», и второй раз подряд не сумели удержать победу — 2:2. Хотя к 15-й минуте нижнекамцы вели 2:0 после точных ударов Уридия и Кленкина. Теперь нижнекамцы вернутся на несколько дней домой, а затем вновь отправятся в Турцию — на заключительный сбор. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанский «Рубин» в Турции в контрольном матче разгромил белорусскую «Славию».
КВ
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