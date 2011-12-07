Казанский «Рубин» в Турции в контрольном матче разгромил белорусскую «Славию»

Свой первый контрольный матч на третьем сборе в Турции казанский «Рубин» проводил против белорусского клуба «Славия-Мозырь». Место в воротах в старте у казанцев занял Иван Коновалов, в защите вышли Сантос и Уремович в центре, а по краям — Зуев и Данченко. В центре поля играли Коновалов и Поберезкин, а в зоне атаки — Кварацхелия, Давиташвили, Макаров и Игнатьев. Казанцы со старта имели игровое преимущество, и на 12-й минуте Кварацхелия со стандарта забил прекрасный гол в обвод стенки — 1:0. Игра так и проходила под диктовку «Рубина", а на 35-й минуте сольный проход Макарова в штрафную соперника завершился вторым голом — 2:0. А на 45-й минуте за снос Данченко в штрафной в ворота «Славии» был назначен пенальти, который реализовал Игнатьев — 3:0. А на 51-й минуте Игнатьев оформил дубль в матче — 4:0. А на поле на замену вышли Абильдгор, Могилевец, Поярков, Самошников и Старфельт. А следующего гола пришлось ждать до 86-й минуты. Лишь тогда Давиташвили за счет дриблинга проник в штрафную соперника и забил — 5:0. Так матч и закончился.