Команда «звезд мира» обыграла «звезд России» в «Матче звезд» Единой лиги ВТБ

В матче, который, как и положено на шоу, прошел без защиты, сборная «звезд мира» выиграла у «звезд России в матче с овертаймом — 164:162. У «звезд мира» самым результативным стал Майк Джеймс — 34 очка, у Эррика МакКоллума из УНИКСа — 23 очка. Его партнер по УНИКСу Джамар Смит набрал 4 очка.Лучшим из россиян стал Алексей Швед — 42 очка. Конкурс трехочковых бросков выиграл Виталий Фридзон, конкурс бросков сверху — Александр Петенев.