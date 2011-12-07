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Команда «звезд мира» обыграла «звезд России» в «Матче звезд» Единой лиги ВТБ

Лучшим из россиян стал Алексей Швед – 42 очка.
В матче, который, как и положено на шоу, прошел без защиты, сборная «звезд мира» выиграла у «звезд России в матче с овертаймом — 164:162. У «звезд мира» самым результативным стал Майк Джеймс — 34 очка, у Эррика МакКоллума из УНИКСа — 23 очка. Его партнер по УНИКСу Джамар Смит набрал 4 очка.Лучшим из россиян стал Алексей Швед — 42 очка. Конкурс трехочковых бросков выиграл Виталий Фридзон, конкурс бросков сверху — Александр Петенев.
КВ
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