Клубы не вылетят по итогам сезона из ФНЛ, если получат лицензию

16-20 команды ФНЛ не вылетят из лиги по итогам досрочно завершенного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Исполком РФС вынес решение, по которому клубы, прошедшие процедуру лицензирования, не покинут турнир. Кроме того, правом повышения в ФНЛ могут воспользоваться победители пяти зон ПФЛ. Это: «Велес» («Запад»), брянское «Динамо» («Центр»), «Волгарь» («Юг»), «Акрон» («Урал-Поволжье»), «Иртыш» («Восток»). Для повышения в классе командам необходимо пройти процедуру лицензирования.

Добавим, что в зоне вылета из ФНЛ сезон закончили «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия». Ранее стало известно, что «Луч» и «Армавир» не примут участие в соревнованиях в новом сезоне.