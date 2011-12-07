Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Экс-вратарь системы «Рубина» пропустил гол от голкипера

Курьёзный мяч был забит в 42-м туре ФНЛ.

23-летний вратарь Тимур Акмурзин «Спартака-2» пропустил гол от голкипера в матче 42-го тура ФНЛ с «Чертаново».

Голкипер «Чертаново» Александр Радионов на 93-й минуте пришёл в штрафную и замкнул подачу головой, установив окончательный счёт в матче — 3:4.

«Спартак-2» завершил сезон в ФНЛ на 14-м месте, «Чертаново» же вылетело в ПФЛ с предпоследней строчки.

По ходу этого сезона Тимур Акмурзин уже пропустил один курьёзный мяч — гол был забит вбрасыванием из аута.

КВ
Лента новостей