Экс-вратарь системы «Рубина» пропустил гол от голкипера

23-летний вратарь Тимур Акмурзин «Спартака-2» пропустил гол от голкипера в матче 42-го тура ФНЛ с «Чертаново».

Голкипер «Чертаново» Александр Радионов на 93-й минуте пришёл в штрафную и замкнул подачу головой, установив окончательный счёт в матче — 3:4.

«Спартак-2» завершил сезон в ФНЛ на 14-м месте, «Чертаново» же вылетело в ПФЛ с предпоследней строчки.

По ходу этого сезона Тимур Акмурзин уже пропустил один курьёзный мяч — гол был забит вбрасыванием из аута.