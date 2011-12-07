«Ротор» вылетел в ФНЛ

В 30-м туре РПЛ определился второй клуб, покинувший элитный дивизион — им стал волгоградский «Ротор». Судьбу 15-го места решал матч между «Уфой» и «Арсеналом», отложенный на два часа из-за аномальной жары в столице Башкортостана. Встреча завершилась победой «Уфы» 2:1, а победный мяч был забит игроком «Арсенала» в собственные ворота.

Таким образом, «Ротор» опустился на 15-е место с 22 очками, а «Уфа» поднялась на 13-е место, набрав 25 очков.