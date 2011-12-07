Деян Ловрен - о матче в Казани: «Довольно тяжело играть с «Рубином» на песчаном поле»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своих впечатлениях от первого сезона в РПЛ. В частности, хорват вспомнил о матче против «Рубина», который прошёл в экстремальных погодных условиях.

«Я счастлив, это первое. Я приехал с большим энтузиазмом, и мне посчастливилось выиграть трофей [Суперкубок России] в первую неделю в клубе. После этого у нас были взлеты и падения, хотя в лиге мы постоянно были около первого места. Конечно, по уровню это не Премьер-лига, но все равно довольно тяжело играть с „Рубином“ в Казани в конце февраля в минус 10 градусов и на песчаном поле. Тогда ты и понимаешь, что любишь футбол», — заявил Ловрен в интервью FourFourTwo.

Напомним, что матч в Казани состоялся 8 марта и завершился победой «Рубина» со счётом 2:1.