Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Артем Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

«Зенит» может отдать игрока казанскому клубу уже в летнее трансферное окно.

Капитан сборной России и экс-капитан «Зенита» Артем Дзюба может покинуть питерскую команду в ближайшее время, сообщает Metaratings.

Вчера в гостевом для питерцев матче против московского «Локомотива» нападающий появился на поле только на 88-й минуте. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, причиной этому послужила плохая физическая форма игрока.

По информации источника у Дзюбы и Семака возник личный конфликт на основе того, что главного тренера сине-бело-голубых не устраивает поведение футболиста в команде.

Интерес же «Рубина» может быть продиктован тем, что команда испытывает проблемы с нападающими, и, как известно, Артема Дзюбу и главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого связывают теплые отношения, которые помогут организовать переход в самое ближайшее время. 

Дзюба выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провёл 215 матчей, в которых отличился голами 95 раз. Футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка России и четырехкратным обладателем суперкубка России.

КВ
Лента новостей