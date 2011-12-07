Артем Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

Капитан сборной России и экс-капитан «Зенита» Артем Дзюба может покинуть питерскую команду в ближайшее время, сообщает Metaratings.

Вчера в гостевом для питерцев матче против московского «Локомотива» нападающий появился на поле только на 88-й минуте. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, причиной этому послужила плохая физическая форма игрока.

По информации источника у Дзюбы и Семака возник личный конфликт на основе того, что главного тренера сине-бело-голубых не устраивает поведение футболиста в команде.

Интерес же «Рубина» может быть продиктован тем, что команда испытывает проблемы с нападающими, и, как известно, Артема Дзюбу и главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого связывают теплые отношения, которые помогут организовать переход в самое ближайшее время.

Дзюба выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провёл 215 матчей, в которых отличился голами 95 раз. Футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка России и четырехкратным обладателем суперкубка России.