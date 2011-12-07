Источник: «Рубин» не планирует подписывать «кыргызского Месси»

Казанский «Рубин» в ближайшее время не планирует подписывать контракт с Гулжигитом Алыкуловым, также известным под псевдонимом «кыргызский Месси». Об этом сообщает источник близкий к ситуации.

Основными факторами, которые мешают осуществить трансфер из казахстанского «Кайрата» в «Рубин», служат трансферная стоимость игрока (по оценке Transfermarkt 750 тыс евро, но, по неофициальным данным, алмаатинцы согласятся на сумму не менее 3 млн евро), а также отсутствие опыта игры полузащитника на серьезном уровне.

Сомнительным выглядит приобретение и с учетом того, что «Рубин» все еще не продал Кварацхелию, а совсем недавно приобрел Хакшабановича — оба являются прямыми конкурентами для Алыкулова на позиции левого вингера.

На данный момент 20-летний Гулжигит Алыкулов является игроком действующего чемпиона Казахстана. Он сыграл за «Кайрат» в пятидесяти официальных встречах и отличился 7 голами и 8 результативными передачами.

Читайте также: Агент Кварацхелии: Хвича покинет «Рубин» с вероятностью 85-90 процентов