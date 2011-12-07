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Капитан «Рубина» Уремович вызван в национальную сборную Хорватии

Защитник казанцев может сыграть против сборной России уже через две недели.

Национальная сборная Хорватии опубликовала список игроков, которые будут защищать честь страны в отборе к Чемпионату мира по футболу. Соответствующая публикация появилась в официальном Twittеr-аккаунте команды.

Центральный защитник и капитан казанского «Рубина» попал в итоговую заявку хорватов. Также в ней присутствуют еще три представителя Российской Премьер-лиги, а именно: защитник Деян Ловрен («Зенит» Санкт-Петербург) и полузащитники Никола Влашич (ЦСКА Москва) и Никола Моро («Динамо» Москва).

Напомним, что в первом матче Хорватии предстоит встретиться в Москве с обновленной сборной России во главе с Валерием Карпиным. Далее хорватам предстоят встречи со Словакией (выезд) и Словенией (дома).

КВ
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