Капитан «Рубина» Уремович вызван в национальную сборную Хорватии

Национальная сборная Хорватии опубликовала список игроков, которые будут защищать честь страны в отборе к Чемпионату мира по футболу. Соответствующая публикация появилась в официальном Twittеr-аккаунте команды.

Центральный защитник и капитан казанского «Рубина» попал в итоговую заявку хорватов. Также в ней присутствуют еще три представителя Российской Премьер-лиги, а именно: защитник Деян Ловрен («Зенит» Санкт-Петербург) и полузащитники Никола Влашич (ЦСКА Москва) и Никола Моро («Динамо» Москва).

Напомним, что в первом матче Хорватии предстоит встретиться в Москве с обновленной сборной России во главе с Валерием Карпиным. Далее хорватам предстоят встречи со Словакией (выезд) и Словенией (дома).