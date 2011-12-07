Казань стала одним из самых спортивных городов России. Результаты исследования Ozon опубликовали РИА Новости.

Нижний Новгород разделяет лидирующую позицию с Казанью. В Москве и Санкт-Петербурге интерес к спорту у граждан оказался ниже, поэтому в рейтинге спортивных городов две столицы занимают последние места, вместе с Пермью, Омском и Красноярском.

Россияне чаще всего выбирают бег (19%), второе место занимает волейбол (17%) и футбол (14%).

Каждый третий тренируется 2-3 раза в неделю, 17% — раз в неделю и 15% — каждый день.

Ранее сообщалось, что Казань возглавила топ рейтинга среди самых вкусных заведений России.