Новичок «Рубина» Тальби: Считаю, что команда способна вернуться в Лигу чемпионов

Монтассар Тальби, недавно пополнивший состав казанского «Рубина», рассказал о положительных впечатлениях от первых дней в стане двукратного чемпиона России и выразил уверенность, что его новой команде по силам бороться за золотые медали элитного дивизиона страны. Об этом новичок рассказал в приветственном интервью клубной пресс-службе.

«У меня было много разговоров с разными клубами, в основном в Серии А. Ко мне также обратился «Рубин», я поговорил с Олегом Яровинским и тренером. У нас было очень хорошее взаимопонимание, мне понравился проект, который выстраивается в Казани. Думаю, это то, что мне нужно, и я смогу здесь прогрессировать. Это отличный вариант для продолжения карьеры.

Конечно, я в курсе, что «Рубин» сейчас на подъеме, здесь реально сильный проект, и у команды много амбиций. Я считаю, что нам будет по силам побороться за место в Лиге чемпионов и сыграть в этом турнире уже в следующем сезоне. Почему нет? Команда в отличной форме, выиграла три первых матча в чемпионате. Так что нужно продолжить в том же духе. У команды есть все качества, чтобы выиграть чемпионат», — заявил тунисский защитник.

Также Тальби добавил, что попытается побыстрее выучить русский язык для более простого общения с партнерами, высоко оценил креативность работы пресс-службы «рубиновых» и рассказал, почему он выбрал в клубе не привычный четвертый, а третий номер.

Этот выбор продиктован грустной историей. В предыдущем клубе Монтассара (турецком «Ризеспоре») под третьим номером выступал Мохамед Абархун — друг Тальби. Недавно он скончался от тяжелой болезни. Тунисский защитник «Рубина» взял этот номер в память о друге, чтобы он «все время был с ним на поле».

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