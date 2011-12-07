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«Спартак» разгромил «Родину», «Уфа» одолела «Ленинградец»

Результаты матчей первого тура группового этапа Кубка России.

Все клубы РПЛ стартовали с побед в групповом этапе Кубка России. Результаты матчей игрового дня:

  • «Зенит» (Иркутск) 0:1 «Химки»
  • «Ленинградец» 0:1 «Уфа»
  • «Машук-КМВ» 1:2 «Тамбов»
  • «Волга» (Ульяновск) 0:3 «Урал»
  • «Звезда» (Пермь) 0:1 «Сочи»
  • «Родина» 1:5 «Спартак»

17 сентября состоится матч «Знамя» — «Ахмат», 23 сентября пройдут встречи «Салют» — «Арсенал», «Динамо» (Ставрополь) — «Ротор».

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