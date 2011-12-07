Молодежь охотнее едет в РПЛ: итоги летнего трансферного окна

«Рубин» закупился легионерами

Казанский клуб в летнее трансферное окно потратил на усиление 14,4 млн евро. Такие данные приводит авторитетный портал Transfermarkt. Это четвертый показатель в лиге после «Локомотива» (30,1 млн), «Краснодара» (27 млн) и «Зенита» (17,2 млн).

Самым дорогим новичком команды стал датчанин Андерс Дрейер, за которого «Мидтьюлланд» выручил 7 млн евро. 23-летний вингер ярко начал сезон на родине: три гола и пять передач в 6 играх. В менеджменте казанского клуба давно вели этого легионера и решились на сделку в контексте возможного ухода Хвичи. По итогу последний так и остался в столице Татарстана, а новичок выдал сумасшедший перформанс в первом же официальном матче.

В понедельник «Рубин» принимал на своем поле аутсайдера РПЛ «Урал». Дрейер большую часть матча провел на позиции оттянутого форварда, и уже на второй минуте Хвича вырезал внешней стороной стопы пас в штрафную. Там датчанин пяткой в касание переправил снаряд в цель, открыв лицевой счет результативным действиям в России. В оставшееся время Дрейер положил еще два красивых мяча в ворота гостей, оформив итоговую победу казанцев (4:0). Примечательно, что никто в России ранее не начинал свой карьерный путь с хет-трика. Более того, последний раз игрок «Рубина» забивал три мяча в одном матче 8 лет назад — это был Рондон, а пострадал вновь «Урал».

Помимо Дрейера тренерский штаб укрепил фланги универсальным вингером Сеадом Хакшабановичем, который обошелся в 6,5 млн евро, а в центр обороны был приобретен защитник Монтассар Тальби (0,9 млн евро). Всем видом трансферная кампания «Рубина» намекала, что боссы казанцев ждут полной отмены лимита на легионеров. Эта тема активно муссировалась в конце августа, но с мертвой точки пока так и не сдвинулась. Напомним, в заявке клубов может быть не более 10 иностранцев, в связи с чем пришлось приступить к расчистке состава.

Продажа Макарова окупила переход Дрейера

Главным успехом менеджмента казанцев стала продажа Дениса Макарова. Вингер, съездивший в составе национальной сборной на Евро, продолжит карьеру в столичном «Динамо». Разные источники оценивают стоимость его перехода от 7,5 до 10 млн евро. Для игрока, который скорее играл волнообразно, чередуя феноменальные матчи с блеклыми, ценник оказался сверхвыгодным. Также «Рубин» расстался с центральным защитником сборной Швеции Карлом Старфельтом. Он отправился в шотландский «Селтик» за 5 млн евро.

Еще один легионерский слот освободил Зурико Давиташвили. Сезонная аренда в «Ротор» не помогла полузащитнику раскрыть свой потенциал, и он отправился свободным агентом в тульский «Арсенал». Также «Рубин» разгрузил платежную ведомость, расставшись с Михаилом Меркуловым, а Мицуки Сайто, получивший в Казани травму, вернется в Японию.

Семь футболистов удалось пристроить по арендам, в том числе двух легионеров: Силвие Бегича («Крылья Советов») и Дарко Йевтича (АЕК, Греция). А нападающий Кирилл Косарев успел сыграть четыре контрольных матча за «Хрватски Драговоляц», но потом внезапно вернулся и перешел на правах аренды в «Нижний Новгород».

ЦСКА наконец-то отпустил Влашича, а «Зенит» приобрел олимпийского призера

Самой дорогой сделкой «на вход» оказалась покупка «Краснодаром» форварда Джона Кордоба (20 млн евро). Нападающий ехал в Россию в ранге малозабивного игрока Бундеслиги, но с первых же матчей в РПЛ стал системообразующей единицей атаки «быков». За 7 игр форвард забил пять голов и отдал два ассиста.

Без интересных сделок не остались и гранды. «Зенит» отдал 12 млн евро за плеймейкера Клаудиньо, который летом выиграл золото Олимпийских игр, а «Спартак» выкупил права на Виктора Мозеса. При этом в Санкт-Петербурге расстались с Себастьяном Дриусси, который откровенно захандрил в последние годы, а красно-белые отправили в аренду Алекса Крала в «Вест Хэм» с возможностью последующего выкупа игрока англичанами.

Самым дорогим трансфером «на выход» стала продажа Николы Влашича. На протяжении нескольких окон вокруг хорвата витали трансферные слухи, апогеем которых стал переход в «Вест Хэм» за 30 млн евро. Эта сделка повторила рекорд доходности ЦСКА: летом 2018 года армейцы продали Головина за аналогичную сумму.

Но минувшее трансферное окно не изменило трендам прошлых лет: большинство сделок клубы, особенно во второй половине турнирной таблицы, стараются проводить либо на основе аренды, либо подписывая игроков в статусе свободных агентов. Например, «Ахмат» при двух покупках на 1 млн евро еще 6 футболистов взял на правах аренды. «Уфа» и вовсе провела эталонную трансферную кампанию, не потратив на новичков ни евроцента. Семь игроков перешли в команду из Башкортостана свободными агентами, а также менеджмент сумел арендовать Остона Урунова, хотя изначально «Спартак» запрашивал за полузащитника миллион.

Другой тренд — российские клубы первой пятерки стремятся приобретать игроков не старше 24 лет. Например, средний возраст новичков «Рубина» составил 23,3 года, а у «Локомотива» и вовсе 22,8! Инвестиция в футболистов, которые могут раскрыться в РПЛ, а затем проданы дороже в Европу, является позитивным компонентом. Огромным подспорьем здесь может стать отмена лимита на легионеров — она позволит открыть российский рынок для молодых игроков, которые пока недотягивают до топ-5 европейских лиг, но переросли, например, чемпионат Швеции. Российские клубы в этих условиях могут стать хорошей перевалочной базой и выйти на оптимальные параметры окупаемости.

Таким образом, пандемия COVID-19 хоть и ударила по экономике российского спорта, но кризис оказался не столь серьезным, как в середине 10-х годов. Фактически рынок РПЛ восстановился за один сезон и имеет хорошие перспективы для роста по экспорту футболистов.