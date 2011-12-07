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Евгения Косецкая стала чемпионкой России по бадминтону

В подмосковном Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону.
Победительницей соревнований в одиночном разряде стала татарстанская спортсменка Евгения Косецкая. В финале наша землячка переиграла представительницу Москвы Анастасию Семенову – 21:13, 21:19. Отметим, что Косецкая становится чемпионкой России уже четвертый год подряд. В парном разряде Косецкая  таже поднялась на высшую ступень пьедестала почета в женском парном разряде – вместе с Ириной Хлебко (Ленинградская область). Также отличилась татарстанка Ирина Воробьева – она завоевала «серебро» в женском парном разряде вместе с москвичкой Ольгой Морозовой.
КВ
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