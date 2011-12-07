Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанское «Динамо» в чемпионате России по хоккею с мячом одержало уже четвертую победу

Казанские динамовцы впервые в этом сезоне провели игру на родном стадионе «Трудовые резервы». Одержали уже четвертую победу подряд (при одной ничьей в стартовом матче).
Казанцы забили первыми, и первый тайм также выиграли, хотя по ходу встречи счет был 2:2. Во втором тайме казанцы забили еще дважды, и все, что смогли сделать гости – отыграть один мяч – 4:3. Эта победа позволила казанцам  временно возглавить турнирную таблицу. А следующий матч волжане проведут дома против красногорского «Зоркого» 18 ноября.
КВ
Лента новостей