Казанское «Динамо» в чемпионате России по хоккею с мячом одержало уже четвертую победу

Казанцы забили первыми, и первый тайм также выиграли, хотя по ходу встречи счет был 2:2. Во втором тайме казанцы забили еще дважды, и все, что смогли сделать гости – отыграть один мяч – 4:3. Эта победа позволила казанцам временно возглавить турнирную таблицу. А следующий матч волжане проведут дома против красногорского «Зоркого» 18 ноября.