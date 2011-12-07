С основным составом «Рубина» тренируются пять игроков из молодежной и юношеских команд

Пять футболистов из молодежной и юношеских команд «Рубина» тренируются с основным составом клуба, сообщает ИА «Татар-информ».

Так, на тренировки вышли 16-летний голкипер Артем Исмагилов, 17-летний полузащитник Ленар Фаттахов, 17-летний нападающий Артем Зияисов, 18-летний нападающий Аристарх Мосин и 19-летний полузащитник Антон Шолох.

Молодые футболисты будут тренироваться с основным составом, пока игроки, призванные в национальные сборные, не вернутся в клуб.