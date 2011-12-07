Казанский «Зенит» выиграл Кубок России – уже в восьмой раз

Три следующих сета были выиграны достаточно убедительно. Блистал на подачах Андерсон, сильны в атаке были Вольвич, Нгапет и Михайлов – 25:18, 25:20, 25:17 и 3 - 1 в итоге. Напомним, казанцы выиграли Кубок пятый раз подряд.