Казанский «Зенит» в Анкаре разобрался с «Халкбанком»

Этот курьез никак не сказался на подготовке к матчу. И первые два сета дружина Владимира Алекно не давала никак усомниться в своем преимуществе. Хитрил Нгапет, заводил партнеров неунывающий Спиридонов. Так что 2-0 по партиям (25:16, 25:18). И в третьей партии казанцы, сравняв счет (12:12), вырвались вперед – 20:17. Видимо успех первых двух партий убаюкал «Зенит» - турки сравняли счет, и первый сет-бол организовали, а со второй попытки вязли партию – 26:24. Так же в рваном ритме проходил и четвертый сет – и в концовке счет был уже 22:22. И все же жирную точку в этом матче поставил Вольвич – 25:22 и 3-1 по партиям. «Зенит» по-прежнему не теряет очки на групповом этапе Лиги чемпионов, а в следующем матче этого турнира 29 января примет дома бельгийский «Кнак». Их казанцы уже обыгрывали на выезде.