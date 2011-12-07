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«Нефтехимик» пообещал выйти в плей-офф за гол Смолова

Федор Смолов накануне вечером отличился в чемпионате Испании.
Хоккейный «Нефтехимик» пообещал выйти в плей-офф в том случае, если нападающий «Сельты» Федров Смолов забьет мадридскому «Реалу». Сообщение было размещено в официальном аккаунте клуба в Twitter накануне вечером. На гол Смолову понадобилось 7 минут игрового времени. «Федя смог и мы сможем!», — отреагировал аккаунт «Нефтехимика» на это событие. Сейчас нижнекамский клуб отстает от восьмой строчки «Востока» на два очка. Сегодня «Нефтехимик» на своем льду скрестит клюшки с «Амуром». Также «КВ» писали, что «Нефтяник» вышел в плей-офф Кубка Петрова.
КВ
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