Альметьевский «Нефтяник» вышел в плей-офф Кубка Петрова. За тур до конца «регулярки» ВХЛ клуб гарантированно будет не ниже седьмой строчки турнирной таблицы второй конференции.Добавим, что по итогам воскресенья определились все команды, которые вышли в плей-офф. «Нефтяник» сохраняет шансы на победу в Дивизионе С — для этого команде из Альметьевска нужно обыграть в гостях «Челмет» и ждать поражений от «Горняка» и «Тороса». Ранее участие в Кубке Петрова себе гарантировал казанский «Барс».Читайте также: Чем «Ак Барс» хорош на «Востоке» и почему «Нефтяник» стал слабее?