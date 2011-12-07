Казанский УНИКС в гостях переиграл «Локомотив-Кубань»

У казанцев на старте не шли броски, но в концовке первой четверти несколько сократили отставание – 19:17. Однако отсутствие на площадке Хенри у гостей сказывалось негативно – 30:23 в середине второй четверти. В атаке гости выглядели откровенно беззубо – 42:32 к большому перерыву.Начало третьей четверти осталось за «Локо» - кубанцы вели 16 очков, но УНИКС не только отыгрался, но и вышел вперед – 53:56 перед заключительным отрезком игры. В четвертой четверти игра шла очко в очко, но в концовке нервы у игроков УНИКСА оказались крепче – 77:84 в пользу казанцев.